Calabria. Ipotesi Eugenio Gaudio nuovo commissario alla Sanità

Si fanno sempre più insistenti nelle ultime ore le voci di Eugenio Gaudio come nuovo commissario alla Sanità calabrese

E’ in corso un Consiglio dei Ministri per individuare il successore del dimissionario Zuccatelli quale commissario ad acta per la Sanità.

Secondo alcune fonti, non ancora confermate, il nuovo commissario dovrebbe essere Eugenio Gaudio, ex rettore dell’Università della Sapienza di Roma.

Gaudio, nato a Cosenza il 15 settembre 1956, è sposato e ha due figli. E’ stato appunto Rettore della Sapienza dal 1° novembre 2014.

Dal 20 aprile 2020 è Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca per la formazione nell’area sanitaria e per i rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

Da ottobre 2019 a marzo 2020 è stato Presidente di Civis – A European Civic University, la nuova università europea che riunisce quasi 400.000 studenti e 55.000 tra docenti e personale tecnico amministrativo.

Gaudio dovrebbe essere affiancato da Gino Strada.