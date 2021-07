Calabria: Magorno (IV) ritira candidatura presidenza Regione

“Facciamo un passo indietro, ma daremo il nostro contributo”



LAMEZIA TERME. “Facciamo un passo indietro, ma non rinunciamo a dare il nostro contributo”.

Così il senatore Ernesto Magorno, di Italia Viva, nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme, ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla presidenza della Regione Calabria.

“In questi due mesi – ha detto Magorno – ho vissuto un momento straordinario della mia vita, visitando e scoprendo i tanti talenti della nostra regione: agricoltura, arte, turismo.

Abbiamo incontrato tante persone a cui abbiamo proposto la nostra idea di Calabria, una regione la cui svolta è legata all’elezione di un sindaco. Purtroppo però nessuno ci ha mai chiamato, non siamo stati ascoltati. Facciamo un passo indietro perché non ci sono le condizioni per la creazione di una coalizione. Facciamo un passo indietro, ma non rinunciamo a portare il nostro contributo per la costruzione della nostra Calabria e nelle prossime settimane decideremo i prossimi passi”. (ANSA).