Calabria: nasce l’Its Cadmo, corsi gratuiti di alta formazione

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Prenderanno il via il prossimo 29 settembre a Soverato le lezioni dell’istituto tecnico superiore Academy promosse dalla fondazione Cadmo

Si tratta di un percorso formativo d’alta specializzazione post diploma – della durata di due anni e totalmente gratuito – che si strutturerà in 1200 ore in aula e 600 di stage in azienda.

Sono tre gli indirizzi di studio offerti nell’ambito dell’area “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”:

1) Cloud specialist: è la figura professionale che si occupa di servizi e soluzioni Cloud e il percorso insegnerà a sviluppare, installare, configurare reti di Cloud computing e servizi di Cloud storage.

2) Programmatore 4.0: ovvero il tecnico qualificato nell’automazione e nella programmazione robotica e il percorso d’apprendimento formerà esperti in cybersicurezza, Ict e gestione efficace della commessa software.

3) Security specialist: è il sistemista specializzato nella gestione della sicurezza dei sistemi informatici delle aziende dall’autenticazione al controllo fino all’anti-hacking. Le lezioni saranno finalizzate ad approfondire – tra gli altri – i protocolli antivirus, antispam, firewall e di autorizzazione all’accesso dati.

L’Academy ha già sottoscritto partnership e collaborazioni con aziende leader del settore, tra cui COMAU di Grugliasco (To) e Schneider SPA di Stezzano (Bg).

Le due aziende supporteranno la realizzazione dei laboratori di Automazione e Robotica e la creazione di un “Innovation Hub” aperto anche alle aziende 4.0 della regione Calabria.

Il diploma di tecnico superiore è un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale, può costituire un titolo universitario ed è valido per l’accesso a concorsi pubblici e l’abilitazione professionale.

Per favorire la frequenza ai partecipanti residenti fuori territorio, sarà data la possibilità di soggiornare gratuitamente a Soverato nei giorni in cui sono previste lezioni nelle aule-laboratorio.

Le iscrizioni, che non prevedono alcun costo, sono aperte fino all’8 settembre.

Per info e iscrizioni: www.itscadmo.it, info@itscadmo.it, 328/3325826, 388/9844721 oppure 335/7481460.

ARTICOLO SPONSORIZZATO