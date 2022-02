Calabria. Nesci, 13 mln ai Comuni per progettazione

Continuiamo a lavorare per assicurare risorse al Mezzogiorno e in particolare alla Calabria

Comunicato Stampa

I fondi del Pnrr e del FSC rappresentano una straordinaria opportunità per il nostro territorio.

È indispensabile però mettere i Comuni in condizione di spendere e aumentare la propria capacità di progettuale. Per questo, con il Fondo progettazione, abbiamo stanziato oltre 13 milioni di euro a favore dei Comuni calabresi sotto i 30mila abitanti, delle Province e alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Risorse che serviranno a realizzare gli investimenti per lo sviluppo del territorio .

Lo rende noto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, commentando i dati della ripartizione del Fondo progettazione per la coesione territoriale.

“Si tratta – aggiunge – di 13.292.898 € che andranno a 401 enti territoriali della Calabria tra Comuni, Province e città Metropolitana di Reggio. Nello specifico, 4.466.285,35 saranno destinati al territorio di Cosenza, 3.585.373,25 al territorio di Reggio Calabria, 2.344.270,57 al territorio di Catanzaro, 1.617.411,15 al territorio di Vibo Valentia e 1.279.557,70 a quello di Crotone. Con questi fondi sarà possibile finanziare l’acquisizione di idee progettuali per la partecipazione ai bandi del Piano di Ripresa e Resilienza e del Fondo sviluppo e coesione. Come ministero del Sud – conclude Nesci – lavoriamo per sostenere gli enti locali e fornire alla Calabria le risorse e gli strumenti per la ripartenza”.