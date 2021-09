Calabria. Nesci: Grazie Conte per attenzione a vibonese

La Sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci, ringrazia il Presidente del M5S, Giuseppe Conte, per la sua presenza in Calabria

Comunicato stampa

“Ringraziamo il Presidente del M5S Giuseppe Conte per la sua presenza in Calabria, e in particolare in un territorio come quello di Vibo Valentia che è scosso dal processo Rinascita-Scott e chiede una svolta in termini di giustizia sociale. Bene ha fatto Conte a sottolineare un principio fondamentale: possiamo commettere errori in buona fede, avendo sempre come faro il bene comune, ma il M5S non tollera fenomeni di corruzione e criminalità. Il nostro territorio sta esprimendo una grandissima voglia di riscatto e l’attenzione che Conte ha riservato al tema della legalità rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle istanze dei cittadini. La Calabria può rinascere e il M5S lavorerà per questo“. Lo afferma la Sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci.