Calabria: Occhiuto, ho bisogno di Bortoletti, governo intervenga

Ho incontrato il colonnello Bortoletti tre giorni dopo le elezioni, il governo lo ha nominato sub commissario in tempi strettissimi, e quando sono andato in Consiglio dei ministri il premier Draghi ha dimostrato di apprezzare moltissimo questa mia indicazione

Poi è successo che il comando dei Carabinieri, di fatto, non ce lo ha ancora assegnato.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

L’Arma vorrebbe che Bortoletti venisse in Calabria o in comando o in aspettativa, insomma, non da Carabiniere.

Io, invece, ho bisogno di Bortoletti nelle sue funzioni di agente di polizia giudiziaria, anche perché la nostra è una Regione che ha avuto due Asp commissariate per mafia. Alcuni dossier più caldi vorrei affidarli a Bortoletti.

Chiedo al governo di adoperarsi per sbloccare questa situazione, io ho bisogno di Bortoletti.