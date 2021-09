Calabria: i risultati della Campagna Roadpol “Focus On The Road”

Si è conclusa lo scorso 22 settembre la campagna europea congiunta denominata “Focus on the Road”, organizzata dal Network Roadpol, avente come obiettivo quello di migliorare la sicurezza stradale sulle principali arterie dell’Unione Europea

In particolare lo scopo della campagna “Focus on the Road” è di implementare i controlli sul corretto comportamento alla guida da parte degli utenti della strada, tra cui l’utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida, l’uso delle cinture di sicurezza ed in generale su tutte le norme di comportamento che i conducenti di veicoli hanno l’obbligo di osservare.

Inoltre la presente campagna, sempre al medesimo scopo, ha focalizzato anche i controlli degli operatori sulle condotte dei soggetti alla guida di veicoli aventi rilevanza penale (in primis con riferimento allo stato psicofisico degli stessi).

In tale ambito le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale per la Calabria hanno conseguito i seguenti risultati:

n. 337 posti di controllo effettuati

posti di controllo effettuati n. 1308 veicoli controllati

veicoli controllati n. 35 art. 173 c.d.s. (uso cellulare)

art. 173 c.d.s. (uso cellulare) n. 110 art.172 c.d.s. (cinture di sicurezza)

art.172 c.d.s. (cinture di sicurezza) n. 518 Totali infrazioni contestate

Totali infrazioni contestate n. 3 Persone denunciate all’Autorità Giudiziaria.