In Calabria sanità da rifondare, intervista a Nino Spirlì (VIDEO)

Sanità da rifondare e impegno per l’emergenza Covid: parla il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, nella sua qualità di facente funzioni di una Giunta in sella fino alla chiamata alle urne

VideoCalabria l’ha raggiunto nella tarda serata del 9 novembre nel palazzo di Germaneto, al decimo piano. Spirlì, ricevendo di continuo report, dirigenti e funzionari che si stanno occupando dell’emergenza Covid connessa alla situazione di una sanità calabrese ancora commissariata, ha spiegato nei dettagli ogni aspetto di una fase politica ed amministrativa molto delicata.

Il presidente non si è abbandonato alla facile demagogia, facendo leva sugli evidenti “scivoloni” delle ultime ore che hanno messo in luce ritardi e carenze non direttamente imputabili al ruolo della Regione Calabria, né, pur indirizzando al Governo centrale contestazioni precise, ha privilegiato la tecnica dello “scaricabarile”.

Nell’intervista, realizzata dal direttore editoriale del Gruppo VideoCalabria, Massimo Tigani Sava, è prevalso un tono molto pragmatico e fattivo, con appelli continui alla responsabilità e alla coesione sociale.

Spirlì ha riassunto anche alcuni numeri importanti, come quelli relativi ai posti disponibili di terapia intensiva ed ha preannunciato nuove rapide iniziative economico-finanziarie a favore delle categorie produttive colpite dall’emergenza Covid.