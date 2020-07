Calabria. Sindacati trasporti proclamano sciopero per il 4 settembre

Riceviamo e pubblichiamo comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali trasporti sulla proclamazione dello sciopero per il 4 settembre prossimo

Le scriventi Organizzazioni sindacali considerato:

che in data 13 giugno 2020 hanno avviato la prima procedura di raffreddamento con lettera inviata al Prefetto di Catanzaro, all’Assessore regionale ai trasporti della Regione Calabria, alle Associazioni datoriali Asstra e Anav Calabria, alla Commissione nazionale di Garanzia sugli scioperi, all’Osservatorio sui conflitti sindacali;

che in data 24 giugno 2020 hanno avviato la seconda procedura di raffreddamento con lettera inviata al Prefetto di Catanzaro, all’Assessore regionale ai trasporti della Regione Calabria, alle Associazioni datoriali Asstra e Anav Calabria, alla Commissione nazionale di Garanzia, all’Osservatorio sui conflitti sindacali;

che in data 29 giugno l’Assessore regionale ai trasporti della Regione Calabria ha convocato in video conferenza una riunione con i sindacati e rappresentanti aziendali dove non si è raggiunto alcun accordo e dove Regione e Aziende hanno ritenuto di non redigere alcun verbale di disaccordo;

che dal 29 giugno ad oggi sono passati infruttuosamente altri 10 giorni,

proclamano, ai sensi della legislazione vigente, la prima azione di 4 ore di sciopero da effettuarsi nella giornata del 4 settembre 2020, dalle ore 9 alle 13 con conseguente rispetto delle fasce orarie.

Le motivazioni dello sciopero rimangono quelle già esposte nelle due procedure di raffreddamento.

Segreterie regionali Calabria

Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Ugl-Fna Faisa-Cisal