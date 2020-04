Calabria Sociale: drammatica la situazione dei lavoratori Sacal

L’associazione Calabria Sociale scrive una lettera aperta al Prefetto di Catanzaro Dott.ssa Francesca Ferrandino e al Procuratore della Repubblica Dr. Nicola Gratteri per metterli al corrente della difficile situazione dei lavoratori Sacal

Di seguito la lettera:

Mi sia consentito di esprime la presente nota per evidenziare che la situazione lavorativa, riferentesi al triangolo aeroportuale, (Crotone, Lamezia e Reggio) interamente gestito dalla SACAL SpA e Sacal GH, è drammatica, in termini sociali e occupazionali, a causa del Coronavirus, pandemia che ha azzerato totalmente la funzionalità del settore per la mancanza improvvisa dei collegamenti aerei, colpendo l’occupazione e tutto l’indotto sotto ogni aspetto economico e sociale.

La società, considerando i fatti e nell’impossibilità di continuare l’attività, ha avviato le pratiche per accedere alla Cassa Integrazione guadagni straordinaria, ma non intende anticipare gli importi previsti come, diversamente, avviene attualmente su tutti gli aeroporti del territorio nazionale, giustificandosi con l’affermazione di non avere la liquidità per far fronte all’anticipazione di due mensilità della CIGS, pur avendo dichiarato, in precedenza, un bilancio all’attivo.

L’intervento da parte della società permetterebbe l’immediato pagamento di quanto stabilito dalle norme, senza dover attendere la pratica INPS i cui tempi di realizzazione sono burocraticamente lunghi.

Vista la situazione e la necessità a garantire un minimo economico di sostentamento,a questi lavoratori, per poter sopravvivere, mi permetto di sollecitare un vostro intervento, per la soluzione del problema ma anche per prevenire atti incontrollabili, dettati dalla disperazione, capaci di compromettere la stabilità dell’ordine pubblico a causa del comportamento, irregolare e fuori luogo, dell’Ente di Gestione.

associazione Calabria Sociale