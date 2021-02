“battaglia comune, prioritario tutelare l’ambiente”

«Una battaglia giusta, unitaria, potente. Abbiamo bloccato la costruzione di nuovi impianti eolici con Italia nostra, cittadini, sindaci e la mia attività parlamentare. Abbiamo preservato la natura, il paesaggio e i beni culturali della Calabria da ulteriori aggressioni».

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che spiega: «Infatti l’assessore regionale all’Ambiente ha firmato un’ordinanza che sospende tutte le autorizzazioni per nuovi parchi eolici ed elettrodotti, aderendo alla moratoria proposta da Italia Nostra con un’importante petizione che avevo sostenuto e sottoscritto insieme a tanti attivisti».

«Inoltre come deputato – ricorda il parlamentare M5S – avevo interrogato il governo per fermare la costruzione di un parco eolico nel territorio tra Squillace e Roccelletta di Borgia, zona dall’altissimo valore archeologico e paesaggistico. Lì vi sono due aree Sic, il Parco Archeologico di Scolacium e una filiera produttiva che ha il suo punto di forza nella bellezza e ricchezza naturale, nelle tradizioni, nella cultura, nell’enogastronomia e nel turismo di qualità».

«Le fonti rinnovabili – conclude Parentela – sono fondamentali per la transizione energetica dell’Italia, ma queste non devono compromettere un territorio come quello calabrese, che sta subendo da troppo tempo le assenze di piani di tutela regionali. Continuiamo insieme a tutelare l’ambiente, la più grande risorsa che abbiamo a disposizione».