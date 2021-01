Calabria. Tar accoglie ricorso sulla chiusura delle scuole: si torna in classe

Il TAR Calabria ha accolto nuovamente il ricorso del Comitato dei Genitori di Paola contro la chiusura delle scuole di primo grado, annullando di fatto l’ordinanza di Spirlì del 5 gennaio

Torneranno in classe quindi gli alunni delle scuole elementari e medie, ma non finisce qui.

Il presidente f.f. Spirlì infatti, sulla propria pagina social annuncia un nuovo ricorso: il Tar manda i più piccoli a scuola e lascia a casa gli studenti delle superiori. Ci opporremo! Per noi, tutti a casa, in sicurezza e in DAD!!

Nel pomeriggio di oggi diretta di Spirlì dove spiegherà le modalità.