Calabria zona gialla, Spirlì:” Da domenica ci sono i giusti presupposti”

“Zona gialla ci sono i presupposti, ma non significa tana libera per tutti”

Durante una diretta mattutina su Facebook, il Presidente f.f. Nino Spirlì rispondendo ad una domanda di un’utente sulla questione ristoratori ha affermato:” Ci auguriamo che i dati che abbiamo inviato ieri al Ministero della Salute ci consentano di fare un salto di qualità. Ieri, dopo una stretta alle Asp di competenza, abbiamo potuto raggiungere il 63% di appetibilità dei nostri dati. Una quota altissima dato che prima eravamo al 30% poiché questi dati non venivano caricati dalle Asp sulla piattaforma che avevamo messo a disposizione mesi fa.

” Poi continuando a parlare ha anticipato un incontro in programma stamane in prefettura finalizzato alla ripresa della scuola dal 7 gennaio.

Dalla zona arancione alla zona gialla

Nella zona gialla sarà possibile circolare senza limitazioni nella propria regione e nelle altri regioni gialle. Riapriranno bar e ristoranti fino alle 18, ma potranno continuare a lavorare d’asporto fino alle 22. Restano invariate, come in zona arancione, le misure vigenti per i centri commerciali, piscine, palestre, teatri, cinema e le varie sale giochi.