Calcio a 5. L’Ecosistem Lameziasoccer cade ad Acireale

Prima o poi doveva arrivare ed è arrivata alla diciassettesima gara di campionato la prima sconfitta della stagione

Un numero decisamente sfortunato, per la compagine orange, se pensiamo che lo stesso non sta portando fortuna a Coco Regner che con quel numero sulle spalle ha subito due infortuni ed attualmente è fuori da più di un mese e chissà quando potrà rientrare.

Per la prima volta nella stagione si registra lo zero nella casella gol segnati; in serie B non era mai successo all’Ecosistem e forse neanche in C1 o C2.

Uno step negativo frutto dell’imprecisione degli orange che anche oggi, come sabato scorso, sono riusciti a non imbucare il pallone con la porta vuota centrando il palo. Eppure, ancora una volta, nonostante una certa confusione in attacco, la squadra di Carrozza ha costruito tante, tantissime palle gol.

Occhio, malocchio prezzemolo e finocchio? Può darsi; certo è che più buio della mezzanotte non può arrivare e toccato il fondo si può solo risalire.

Evidentemente qualcosa non gira a dovere nella testa di chi va in campo e bisogna darsi una svegliata perché, dopo aver perso anche il secondo posto a favore del Palermo, il calendario dà subito l’opportunità di rifarsi affrontando sabato prossimo proprio i siciliani per riprendersi la posizione.

Della gara c’è poco da dire se non rimarcare l’imprecisione dei lametini, con i soliti pali e traverse, al contrario di un Acireale più concreto e cinico che ha sfruttato le occasioni avute nel migliore dei modi.

AGRIPLUS ACIREALE -ECOSISTEM LAMEZIASOCCER 2-0

AGRIPLUS ACIREALE: Pappalardo, C. Finocchiaro, A. Finocchiaro, Musumeci, Fichera, Famà, Spalletta, Anastasi, Rinaudo, Cassarino, Tomarchio. Allenatore: Stefano Bosco

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER: Pardal, D’Amato, Barbosa, De Masi, Deodato, Zerbo, Gagliardi, Patamia, Mantuano, Montesanti, Lio. Allenatore: Bebo Carrozza

Arbitri: Davide Salvatore Fonti e Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta

Cronometro: Sebastiano Granata di Acireale.

Reti: 1T 18’22” Tomarchio 2T 02’49” Musumeci