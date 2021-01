Calcio a 5: la Vigor Lamezia Women pareggia con la Salernitana

Si è svolta presso il Palasparti di Lamezia Terme la quindicesima giornata della Serie A2 di calcio a 5 femminile

La Vigor Lamezia Women (7° in classifica con 18 punti) ha ospitato la Salernitana ( 11° in classifica con 5 punti).

La partita si apre con una Vigor propositiva in avanti con molteplici azioni finalizzate al goal. Al 2”48’ Sevilla Rodrigo su assist di Linza realizza il primo vantaggio per la compagine lametina. Le biancoverdi allungano grazie ad Aliotta. La risposta della Salernitana è immediata grazie alla rete di Lisanti. Il primo tempo si conclude con la terza rete per la squadra di casa a opera di Ferreiro Dos Santos.

Durante il secondo tempo la Vigor dimostra qualche difficoltà a mantenere il risultato, ne approfitta la Salernitana che riesce a pareggiare in contropiede grazie a Lisanti e D’Angelo. Il risultato inziale di 3-1 a favore delle lametine viene recuperato dalla Salernitana e la partita termina con il punteggio di 3-3. La Vigor Lamezia Women conquista 1 punto e si prepara alla prossima sfida fuori casa con il Team Scaletta.

Vigor L. Women: Fakaros, Ferreira Dos Santo, Linza, Sevilla Rodrigo, De Sarro. A disp: Aliotta, Masaro, Perri, Arzente, Pratico, Ierardi, Jammoul. All: Monti R.

Salernitana: Tirozzi, Bosco, Lisanti, D’Angelo, Di Luccia. A disp: Attanasio, Mauro, Palumbo, Iannello, Di Bello, Di Martino, Fierro. All: Pannullo A.