Caldo estivo da giovedì 3 giugno, temperature oltre 30 gradi

Dopo il ponte del 2 giugno con possibili piogge, bel tempo e temperature in sensibile aumento almeno fino al 5 giugno



Dopo il Ponte del 2 giugno dove saranno ancora possibili dei rovesci temporaleschi, specie al Centro Sud, ecco arrivare la svolta grazie alla rimonta dell’alta pressione sub-tropicale che dall’interno del continente africano allungherà la sua influenza fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo.

Tra le conseguenze più immediate ci aspettiamo un deciso miglioramento del tempo con maggiore stabilità atmosferica e sole da Nord a Sud.

La nota principale però riguarda le temperature che sono previste in sensibile aumento in particolare nei valori massimi con punte che si avvicineranno, in alcuni casi passeranno, i 30°C sulle pianure settentrionali, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori.

Riuscirà a durare questa fase calda e soleggiata sull’Italia? Almeno fino al 5 di giugno vivremo una parentesi tipicamente estiva con valori ben sopra le media climatiche, poi però qualcosa inizierà a scricchiolare nel campo dell’alta pressione.

Allargando il nostro sguardo al quadro europeo possiamo vedere come le condizioni meteo potrebbero peggiorare nuovamente sotti i colpi di un affondo temporalesco in discesa dal Nord Europa.