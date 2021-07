Campo rom, Furgiuele: chiederemo intervento immediato dell’esercito

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Questa mattina sono stato ricevuto dal Sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli alla quale ho esposto la grave problematica del campo rom di Lamezia e l’urgenza di intervenire immediatamente, prima che tornino a verificarsi nuovi dannosi roghi come l’ultimo del 14 luglio

Comunicato Stampa

È necessario infatti mobilitare l’esercito per presidiare un sito che nei fatti è fuori dalla legalità.

In tale direzione, io e il Presidente Spirlì, solleciteremo il Prefetto di Catanzaro affinché chieda l’utilizzo dei militari di “Strade sicure” controllare il campo Rom di Scordovillo in attesa che dell’avvio dell’iter di sgombero.

È tempo di dare risposte certe.

Per tale ragione andremo fino in fondo: Scordovillo è emergenza nazionale, e come tale bisogna affrontarla adesso!

On. Domenico Furgiuele Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier