Campora. Nasce comitato per la tutela e valorizzazione del lungomare

È questa l’idea-guida per cui si batte il neo comitato civico del territorio che ha a cuore il benessere dei cittadini e dei luoghi che vi abitano

Comunicato stampa

Uno dei capisaldi del comitato, infatti, è quello di stimolare le istituzioni alla presentazioni di nuovi progetti, in vista del Recovery Fund.

In particolare sono 4 i punti che il comitato ha posto come propri obiettivi: si tratta degli interventi manutentivi sulla pompa di sollevamento fognario al fine di evitare i cattivi odori nella stagione estiva; della sistemazione della stradina che dal Torrione porta verso il mare passando sotto la ferrovia, senza attraversare la statale, che per un pedone rappresenta una pericolosità; la riprogrammazione e il potenziamento del servizio di ritiro della differenziata sul lungomare d’estate. Infine il completamento della pista ciclabile.

In merito a quest’ultimo progetto il comitato ha dato suggerimenti realizzando diverse proposte progettuali e quindi dando veste grafica all’idea, sottoponendola ad un pubblico dibattito cittadino.

“Si tratta di un’opera che finalmente collegherebbe Campora ad Amantea – specifica il comitato – sicuramente finanziabile con gli ingenti Fondi del recovery Plan che stanno per arrivare che, com’è noto, è indirizzato proprio a progetti green”.