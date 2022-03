“L’eventualità che l’Fc Lamezia Terme disputi fuori città le restanti partite del campionato di calcio di serie D deve essere assolutamente scongiurata dall’amministrazione comunale”

E’ l’appello lanciato da Rosy Rubino del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“L’incontro tra Fc Lamezia e San Luca che si svolgerà a Reggio Calabria – aggiunge Rosy Rubino – è una sconfitta per la città e per rappresenta l’ennesimo fallimento dell’amministrazione comunale. Quanto accaduto in questi giorni è semplicemente frutto di una cattiva programmazione politica e amministrativa. Non ci dimentichiamo, infatti, che l’ultimo bando per la gestione degli impianti sportivi risale al 2013, emanato dall’amministrazione Speranza con validità triennale e, quindi, lo stesso è scaduto nel 2016. Sempre nel 2016 è stato pubblicato un nuovo bando che, per diverse ragioni, non ha potuto trovare concreta attuazione. In sintesi, da quando si è insediata la prima amministrazione Mascaro fino ad oggi, la gestione degli impianti sportivi è alquanto approssimativa. Si va avanti sempre e solo con proroghe. Da queste considerazioni ne scaturisce che le responsabilità dell’amministrazione Mascaro sono palesi e inoppugnabili”.

“A questo punto l’auspicio – prosegue il consigliere comunale di Fratelli d’Italia – è che *vengano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono il normale utilizzo degli impianti sportivi della città *e che l’amministrazione comunale, anziché chiudersi nell’abituale indifferenza, dia risposte adeguate a tutti i soggetti sportivi del territorio e quindi anche alla FC Lamezia Terme che si trova nelle prime posizioni del campionato di serie D, in piena lotta per fare il salto di categoria”.

“Per tali ragioni – conclude Rosy Rubino – riteniamo che sia un preciso dovere dell’amministrazione comunale e del sindaco rappresentare elementi di equilibrio e non divisori e perni insostituibili nel gestire le diverse problematiche che la città presenta. Ad iniziare dal trovare una soluzione adeguata per tutte le squadre della città che utilizzano gli impianti sportivi lametini e che permetta anche all’Fc Lamezia Terme di continuare a giocare, già dalla prossima partita, tra le mura amiche”.