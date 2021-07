Caparello: punti Vaccinali ospedale Lamezia e Soverato non chiuderanno a seguito dell’apertura dei nuovi Hub

Nelle giornate di sabato e domenica saranno inaugurati due nuovi HUB vaccinali che andranno a potenziare l’offerta sul territorio: sabato 02/07 alle ore 16:00, l’HUB vaccinale nel territorio comunale di Lamezia Terme e domenica 03/07 alle ore 17:00, l’Hub vaccinale nel territorio comunale di Soverato

Ci teniamo a precisare che questi servizi non comporteranno la chiusura di quanto già esiste.

Pertanto, i nuovi HUB non sostituiranno i punti vaccinali ospedalieri che invece resteranno attivi e funzionanti regolarmente per proseguire la campagna in sicurezza.

E’ importante sottolineare che tutto ciò è un ulteriore servizio che si intende offrire all’utenza, per proseguire nel pieno rispetto del cronoprogramma regionale e sulla base del modello organizzativo della campagna vaccinale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

L’azienda, forte del know how acquisito sulla vaccinazione anti-Sars-CoV 2, ha deciso di ottimizzare l’organizzazione aprendo ulteriori punti in supporto ai Presidi spedalieri (PO Lamezia, PO Soveria e PO Soverato) e ai punti territoriali esistenti per rendere il percorso ancora più fluido e con tempi di attesa il più contenuti possibile.

Dottor Giuseppe Caparello

Direttore Dipartimento Prevenzione Asp CZ