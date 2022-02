Il Cappellaio Malto: a Lamezia l’unico “Wonderland Pub”

“Il Cappellaio Malto” è il primo wonderland Pub in Italia.

Chi non l’ha guardato? Alice in Wonderland è uno dei bestseller per l’infanzia e uno dei film più amati di sempre.

Con le sue stramberie, ingigantimenti, rimpicciolimenti, inseguimenti, incontri stranissimi immersi in un’atmosfera estraniante e onirica è uno dei romanzi che più di tutte ha saputo stregare intere generazioni.