Caracciolo (IV CZ): Abramo prenda atto che non ha più la maggioranza

Vitaliano Caracciolo, Coordinatore del Comitato Italia Viva di Catanzaro, chiede in un post sui social le dimissioni del primo cittadino Sergio Abramo

Innumerevoli le crisi che si cercano di archiviare, ormai da tempo, al comune di Catanzaro, e ovviamente la situazione non accenna a cambiare.

Questo ciò che si palesa dal Consiglio Comunale, tenutosi l’11 Gennaio, con il punto all’ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente dei revisori dei conti. Il Consiglio, si è difatti concluso questa volta, con l’abbandono dell’aula da parte di un pezzo della maggioranza e con conseguente rinvio della seduta.

Diverse le esortazioni al sindaco, Sergio Abramo, a prendere atto del fatto che non esiste più la sua maggioranza. Coalizione infatti, quella di Catanzaro, fatta di litigi che non permettono di amministrare la città. Diverse inoltre, le sollecitazioni a dimettersi dal proprio ruolo, in modo da permettere ai cittadini di eleggere una nuova classe dirigente, che cerchi di rimettere in sesto, con nuovi progetti, una città ormai allo sbando.