Caracciolo (IV Catanzaro): si al Ponte, no all’asse con Lega e Forza Italia

Qualche minuto fa ho letto della creazione in di un intergruppo parlamentare formato da Italia Viva, Lega e Forza Italia sulla questione Ponte sullo Stretto

Comunicato Stampa

Per quanto mi riguarda sono d’accordo alla realizzazione di quest’opera ma creare un asse con Lega e Forza Italia non credo sia opportuno.

Abbiamo sempre portato avanti con convinzione il fatto di non fare alleanze con i populisti ed ora ci ritroviamo a fare asse con loro?

Spero che il 20 Marzo in assemblea nazionale IV si faccia chiarezza su tutto.

È una posizione personale dei parlamentari Magorno, Vono e Faraone oppure sarà la linea del nostro partito?

La cosa certa è che se il mio attuale partito dovesse pensare di andare a destra visto che in Calabria si voterà in autunno, mi vedrò costretto a terminare la mia avventura in Italia Viva.

Vitaliano Caracciolo

coordinatore comitato IV Catanzaro