Caritas Lamezia indice il concorso “I poveri li avete sempre con voi”

In occasione della V Giornata mondiale dei poveri che si celebra il 14 novembre, la Caritas della Diocesi di Lamezia Terme, in collaborazione con l’Ufficio scuola diocesano, ha indetto il concorso “I poveri li avete sempre con voi” rivolto ai giovani delle scuole superiori singoli o aggregati o istituzioni (es. scuola, parrocchia) purché residenti o domiciliati nel territorio della Diocesi.

Il concorso, suddiviso in tre sezioni (video, fotografia, componimento), vuole essere un segno concreto di sensibilizzazione e animazione della comunità civile ed ecclesiale della Diocesi al tema della povertà attraverso l’arte e, tra l’altro, sarà un’occasione preziosa per rileggere il nostro contesto, le conseguenze della pandemia, la solidarietà che si è generata.

Quest’anno, la “giornata mondiale dei poveri”, come afferma Papa Francesco nel suo messaggio, è un’occasione per considerare come “Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Questo è un forte insegnamento anche per i suoi discepoli di ogni tempo. Le sue parole ‘i poveri li avete sempre con voi’ stanno a indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe”.

Il modulo d’iscrizione ed il materiale prodotto dovranno pervenire il 12 novembre entro e non oltre l’orario di chiusura della sede della Caritas diocesana in Piazza Salvo D’Acquisto, 5 a Lamezia Terme (dietro la Cattedrale).

La premiazione avverrà mercoledì 17 novembre alle ore 10.30 nella Sala Giovanni Paolo II (ex seminario vescovile) durante l’incontro con il direttore della Caritas Italiana, monsignor Francesco Soddu, vescovo eletto di Terni-Narni-Amelia al quale saranno presenti anche: il vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, monsignor Giuseppe Schillaci; il direttore ed il vicedirettore della Caritas diocesana, rispettivamente don Fabio Stanizzo e don Giacomo Panizza.

I premi saranno: Computer portatile, Tablet, Polaroid.

Chi interessato, per ulteriori chiarimenti, può rivolgersi alla Caritas diocesana di Lamezia Terme in Piazza Salvo D’Acquisto, scrivendo a centroinsieme2015@libero.it o telefonando allo 0968 22450