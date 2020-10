Carlo Tansi: cari giovani, prendetevi la Calabria, il vostro futuro

Con una nota diffusa sulla sua pagina social, l’ex presidente della Protezione civile regionale, invia un messaggio ai giovani calabresi

Ecco le sue parole:

Solo con le vostre intelligenze vive, la vostra purezza e la vostra energia, la regione più bella e (ahimè potenzialmente) più ricca d’Italia, la nostra Calabria, può decollare e valorizzare tutti i suoi tesori inestimabili che giacciono in fondo al mare.

…diventata ultima regione d’Europa per colpa di un manipolo di ignoranti, incapaci e imbroglioni che non l’hanno mai amata e valorizzata, ma solo saccheggiata.

Liberatevi dalle catene di chi vi vuole precari a vita per ricattarvi con il voto e uscite fuori con la forza dei vostri anni!

E lottate insieme a chi era giovane come voi ed è invecchiato nel precariato!

Carlo Tansi