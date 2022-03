Carnevale all’insegna dei colori per IC Perri-Pitagora – Scuole Infanzia Piccolo Principe e Tommaso Fusco

Un carnevale ricco di emozioni… la paura quotidiana che lascia pian piano il posto all’allegria contagiosa dei nostri bimbi, la calma per affrontare tutte le situazioni, la rabbia per questi anni che ci sono stati rubati, la tristezza per una guerra che sembrava lontana… ma la speranza che tutto si risolva e torni la pace

Ecco il nostro carnevale!!! I nostri costumi… i nostri colori… tante emozioni mescolate alle quali stiamo imparando a dare il giusto nome!

E così anche quest’anno la Scuola dell’Infanzia dell’IC Perri-Pitagora ha festeggiato il carnevale all’insegna delle emozioni e dei colori.

Entrambi i plessi “Piccolo Principe” e “Tommaso Fusco” – seguendo il filo conduttore della tematica d’istituto – hanno mescolato tutte le emozioni dei bimbi e attraverso il mostro dei colori le hanno ordinate dando a ciascuna il proprio nome.

Dieci anni insieme: esperienze ed emozioni di una scuola che guarda al futuro è appunto la tematica scelta come filo conduttore delle attività scolastiche ed extrascolastiche dell’istituto per ricordarne i dieci anni di “crescita” sul piano della continuità formativa, educativa e didattica e per continuare a riflettere su sentimenti ed emozioni di questo particolare periodo della nostra vita.

“Non è facile per i nostri bimbi affrontare quotidianamente le restrizioni dettate dalla pandemia – hanno spiegato le docenti – ma nulla ha impedito lo svolgersi in sicurezza di questa festa. È comunque giusto tornare pian piano alla normalità”.

In questi mesi, docenti e bambini hanno realizzato i costumi di carnevale, il mostro con i colori delle emozioni, differenti e coinvolgenti attività che hanno aiutato tutti ad ordinare i propri stati d’animo, ad esprimere i propri sentimenti, a condividere gioie e paure.

Un augurio in questa colorata giornata che torni presto la pace, che il mondo torni ad essere un posto sicuro nel quale i bimbi possano crescere sereni, nel quale paura, rabbia, tristezza… possano lasciar spazio alla gioia, alla calma, alla serenità, alla spensieratezza… un luogo nel quale gli abbracci non debbano essere più negati.