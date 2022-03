Carnevale: sequestrati dai Nas 300 prodotti pericolosi

Nel reggino trovati costumi, maschere e giocattoli non conformi

Oltre trecento prodotti e giocattoli pericolosi sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria periodo di Carnevale in alcune attività commerciali.

A carico dei gestori sono state elevate sanzioni per 9 mila euro e quattro attività commerciali sono state segnalate alla Camera di commercio per presunte irregolarità.

I militari, nell’ambito degli interventi mirati a reprimere il commercio di prodotti non certificati e potenzialmente dannosi per la salute, hanno ispezionato diversi negozi di Reggio, Gioia Tauro e Rosarno che avevano messo in vendita costumi, maschere e giocattoli per i più piccoli.

I controlli hanno riguardato anche centri commerciali gestiti da soggetti di etnia cinese e si sono conclusi con il sequestro di prodotti carnevaleschi come maschere, parrucche e occhiali privi del marchio CE, delle indicazioni sulla sicurezza per i bambini e senza indicazioni sul corretto utilizzo per evitare danni alla salute come ferite, soffocamento o sull’utilizzo, per la fabbricazione, di coloranti tossici. (ANSA).