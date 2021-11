Cartellino Rosso alla violenza sulla Donna: quadrangolare delle ragazze del “Campanella”

Un rosso alla violenza sulle donne non soltanto il 25 di novembre, ma ogni giorno della nostra vita

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donna, il Dipartimento di Scienze Motorie dell’Istituto Tommaso Campanella di Lamezia Terme, composto dai professori: Peppino Tropea, Vincenzo Condello, Donatella Bruni, Maria Costantino, Giovanna Dalife e Gabriele Saladino, ha organizzato un quadrangolare di calcio femminile per sensibilizzare e contrastare questo grave e odioso fenomeno della violenza sulle donne.

Una bella e originale kermesse sportiva al femminile che ha visto protagoniste le ragazze del Campanella. Sono scese in campo con una maglietta rossa e con un fiocco rosso.

Tutte munite di cartellino rosso.

Il torneo si è svolto negli spazi all’aperto adiacenti alla palestra