Casa Mastroianni al sesto posto nella classifica delle migliori gelaterie del mondo

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La gelateria lametina Casa Mastroianni ha collezionato un nuovo successo



Secondo un sondaggio della rivista online Travel365 sulle migliori gelaterie al mondo relativa all’anno 2021, Casa Mastroianni (Il Cantagalli) si è classificata al sesto posto.

La classifica è frutto di un sondaggio che ha coinvolto attivamente oltre 10.000 membri della community.

Gli utenti sono stati invitati a valutare oltre 1.000 gelaterie, esprimendo le proprie preferenze per ognuno dei seguenti criteri di valutazione:

Bontà soggettiva del gelato

Varietà dei gusti

Originalità dei gusti

Bellezza del locale

Professionalità del personale

Un ulteriore riconoscimento, dunque, per la gelateria del Maestro gelatiere Francesco Mastroianni che da anni porta in alto il nome di Lamezia facendo incetta di premi in tutto il mondo. Red.