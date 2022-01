Analisi Kìron Partner del gruppo Tecnocasa



CATANZARO. Le famiglie calabresi hanno ricevuto, nel secondo trimestre 2021, finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 142,4 milioni di euro, che collocano la regione al 17mo posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dello 0,86%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +36,3%, per un controvalore di +37,9 milioni di euro.

E’ quanto emerge da un’analisi sull’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale condotto da Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa.

Osservando l’andamento delle erogazioni nella prima parte dell’anno, e analizzando quindi i volumi del primo semestre 2021, è scritto in una nota, la regione mostra una variazione positiva pari a +28,6%, per un controvalore di +60,9 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 273,5 mln di euro, volumi che rappresentano lo 0,87% del totale nazionale. (ANSA).