Casapound Lamezia ricorda le vittime delle foibe nel giorno del Ricordo

Comunicato Stampa

“I militanti di Casapound Lamezia commemorano in via Martiri delle Foibe, attraverso la deposizione di fiori, i connazionali morti nelle terre istriane, giuliane e dalmate, ai quale viene dedicata la giornata del ricordo.

“Essere italiani – inizia la nota del movimento- era l’unica ‘colpa’ delle vittime del genocidio messo in atto da Tito a cavallo della seconda guerra mondiale: una vera e propria pulizia etnica che ha visto decine di migliaia di nostri connazionali assassinati, gettati nelle foibe, e poi ignorati dai libri di storia e dimenticati dalla loro stessa Nazione. Oggi, più che mai – continua la nota – il ricordo deve essere vivo nei nostri cuori poiché esso costituisce un pezzo di storia importante per il nostro Paese. Condanniamo chi da anni assume posizioni negazioniste davanti a tale tragedia; il ricordo va coltivato ogni giorno, perché patrimonio della nostra identità culturale e nazionale. In memoria dei martiri delle Foibe e degli esuli Giuliano-Dalmati-conclude la nota- abbiamo il dovere civico e morale di non dimenticare chi è morto solo per avere sangue italiano.”