Castrovillari (CS). Incendio in un magazzino, intossicato un operaio

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari sono impegnate, nel comune di Castrovillari, per incendio magazzino.

Il locale di mq12 circa adibito a deposito era situato nel piazzale interno di una ditta di stoccaggio resine per lavorazione. Lo stesso andato completamente distrutto.

Un operaio, rimasto intossicato nel tentativo di spegnere il rogo, veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme e messa in sicurezza del sito.