Catalfo, garantiremo aiuti e tutele finché necessario

Con cig e misure di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese

ROMA. “La nostra priorità adesso è contenere l’aumento dei contagi da Covid-19” e “per affrontare il prossimo futuro sarà necessario uno sforzo comune. Da parte nostra garantiremo aiuti e tutele a lavoratori, famiglie e imprese, assicurando loro la cassa integrazione e le misure di sostegno fino a quando sarà necessario”.

Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, commentando gli ultimi dati Istat su occupazione e Pil: dati “incoraggianti che dimostrano come le misure messe in campo dal Governo abbiano significativamente contribuito a dare una risposta efficace ad una situazione senza precedenti”, sottolinea. E che, “se come avvenuto nei mesi scorsi procediamo su questa strada, il mercato del lavoro e l’economia italiana hanno la forza di ripatire”, aggiunge Catalfo. (ANSA).