Su iniziativa del Nuovo Cdu di Catanzaro, mercoledì 19 agosto sarà celebrata, alle ore 10.30 a Catanzaro nella Chiesa di San Nicola, una Santa Messa in memoria di Alcide De Gasperi

Nell’occasione si ricorderà anche Aldo Moro (purtroppo il 9 maggio non si è potuto fare per il Covid 19) e don Luigi Sturzo nell’anniversario dalla morte ( 8 agosto).

E’ un momento per pregare e per non disperdere la grande lezione di storia dei cristiani democratici, fautori e difensori della democrazia e costruttori di pace e di progresso in Italia e in Europa.