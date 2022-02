Catanzaro: aggressione agli agenti in via Teano, fermati due minori

La Polizia di Stato esegue una misura cautelare a carico di due minori per resistenza a pubblico ufficiale

Alle prime ore di mercoledì 23 febbraio 2022, la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro unitamente a personale dell’U.P.G.S.P., ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa nella giornata di ieri dal G.I.P. presso il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, nei confronti di due soggetti minorenni, abitanti a Catanzaro.

L’ipotesi è che i due indagati abbiano commesso i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Il provvedimento cautelare in questione scaturisce dall’aggressione verificatasi nel pomeriggio dello scorso 24 gennaio, in via Teano, ai danni di alcuni agenti di Polizia di Stato impegnati nell’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di un soggetto appartenente alla comunità rom.

In quella circostanza, all’atto dell’esecuzione della misura e con la finalità di impedirne l’esecuzione, gli agenti venivano aggrediti con calci, pugni e lancio di oggetti contundenti da nutrito gruppo di soggetti (alcuni dei quali ancora in corso di identificazione), appartenenti anch’essi alla comunità rom.

Dopo le formalità di rito gli indagati sono stati condotti presso il Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro.