Catanzaro. Arrestato 39enne per detenzione ai fini di spaccio

Ancora positivi risultati dai servizi di serrato controllo del territorio posti in essere per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore

Nella scorsa settimana, i poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Catanzaro hanno arrestato, in pieno centro cittadino, M.S., catanzarese di 39 anni.

Nei giorni precedenti, era stato notato un andirivieni di persone dall’abitazione di M.S., soggetto noto per pregiudizi penali anche specifici in materia di stupefacenti; si decideva, pertanto di procedere a una perquisizione domiciliare, ma, alla vista degli Agenti l’uomo dichiarava, non senza agitazione e insofferenza, di possedere solo una modica quantità di cocaina per uso personale, che esibiva, e che risulterà pesare 0,24 gr..

Gli operanti, tuttavia, non si accontentavano di questa versione e procedevano, comunque, alla perquisizione, che consentiva di rinvenire altro di stupefacente, nascosto nella camera da letto, in un contenitore che conteneva ben 119 gr. di cocaina pura, nonché tutto l’occorente per il confezionamento delle dosi, cioè involucri di cellophane, sostanze da taglio, un bilancino di precisione e altro.

Su disposizione del P.M. di turno l’arrestato veniva posto agli arresti domiciliari.