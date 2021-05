Catanzaro. Un arresto per detenzione ai fini di spaccio

Trovate diverse sostanze, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e diversi fogli con la presunta contabilità dello spaccio

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 42enne catanzarese, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I militari della Radiomobile, nel corso del pattugliamento del territorio, avevano sottoposto a controllo l’autovettura dell’uomo che, all’atto del fermo e delle normali attività di identificazione, aveva mostrato un certo nervosismo che ha portato i militari ad effettuare la perquisizione dell’autovettura.

Venivano trovati, all’interno di una busta, oltre mezzo chilogrammo di marijuana e circa 14 grammi di cocaina. Si decideva pertanto di estendere il controllo all’abitazione ove, assieme ad altra marijuana e hashish, venivano rinvenuti anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e diversi fogli con la presunta contabilità dello spaccio.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, ove è poi tornato, come disposto a seguito dell’udienza di convalida tenutasi ieri 8 maggio, che ha convalidato la misura pre-cautelare.