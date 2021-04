Catanzaro. Auto contro un muro, perde la vita 22enne

È di un giovane deceduto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Izzi de Falenta nella zona Sud del comune di Catanzaro. La vettura coinvolta una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro il muretto di delimitazione dell’aiuola spartitraffico. A bordo della vettura il solo conducente un giovane 22enne deceduto sul colpo. A seguito dell’impatto il veicolo si incendiava pertanto, il corpo del giovane veniva riposto all’interno dell’ambulanza. Intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito in attesa del soccorso stradale che provvedeva alla rimozione del mezzo. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e polizia locale per la viabilità.

