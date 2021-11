Catanzaro. Carabinieri celebrano 13esima giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

Una messa solenne officiata dal Cappellano Militare, Don Vincenzo Ruggiero

La mattina di venerdì 12 novembre, presso la cappella del Comando Legione “Calabria”, i Carabinieri hanno celebrato la ricorrenza della “13^ giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace” con una messa solenne officiata dal Cappellano Militare, Don Vincenzo Ruggiero, alla presenza del Comandante della Legione, Generale di Brigata Pietro Salsano e di una rappresentanza del personale in servizio anche dei reparti speciali e di quello in congedo appartenente all’Associazione Nazionale Carabinieri.

La particolare ricorrenza è stata istituita con la Legge 12 novembre 2009 n. 162, in concomitanza dell’anniversario dell’attentato di Nassiriya, avvenuto 12 novembre 2003, in cui persero la vita 28 persone, 9 iracheni e 19 italiani di cui 17 militari e due civili.

Quel giorno, alle ore 10:40 irachene, le 08:40 in Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti all’ingresso della base MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei Carabinieri, provocando successivamente l’esplosione del deposito munizioni della base “Maestrale” e la morte di 28 persone tra cui ben 12 Carabinieri.

L’impegno dell’Arma a Nassiriya costituisce, infatti, il più grande contributo di sangue che i Carabinieri hanno offerto nell’ambito delle missioni internazionali per la pace.