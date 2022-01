Catanzaro. Deve espiare una condanna per ricettazione, arrestato

Alle ore 02.15 di lunedì 10 gennaio, agenti della Polizia di Stato di Catanzaro, in Viale Lucrezia Della Valle, procedeva al controllo di un’autovettura Fiat Seicento, con a bordo due persone, una delle quali, A.F., di anni 32, oltre ad annoverare diversi precedenti penali, risultava segnalato per avere dichiarato diversi alias

I successivi accertamenti permettevano di stabilire che lo stesso era destinatario di un Ordine di Revoca di Decreto di Esecuzione per la Carcerazione, nr. SIEP 128/2021, emesso dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Napoli Nord, in data 16.12.2021, dovendo espiare una pena residua di mesi 9 di reclusione, poiché condannato per il reato di ricettazione.

Dopo le formalità di rito entrambi venivano associati presso la Casa Circondariale di Crotone attesa l’indisponibilità di accoglienza presso la locale Casa Circondariale.