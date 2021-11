A Catanzaro il duo Sergio Messina e Marino Nicolini

I due musicisti si esibiranno venerdì 19 novembre nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro

Un binomio tra i più interessanti del panorama della musica classica italiana. Sergio Messina al violino, e Marino Nicolini, al pianoforte, si esibiranno venerdì 19 novembre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili, nel concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio.

Sergio Messina, dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio S.P. a Majella di Napoli, ha perfezionato la sua tecnica con due eccellenti Maestri come Georg Moench e Vadim Brodski. Nel corso della sua carriera si è esibito in Francia, Svizzera, Irlanda, Messico, Canada e Stati Uniti, dove ha suonato presso i prestigiosi Middlelbury-college (Vermont) e Kaneff-Center di Toronto. Il crtitico musicale del Washington Post, Marck Carrington, dopo aver ascoltato la sua esecuzione del concerto K. 219 di Mozart lo ha definito: “… violinista che suona con grande passione…”.

Altrettanto importante l’excursus di Roberto Nicolini. Il pianista si è esibito con importanti solisti tra i quali Giampaolo Pretto, Emmanuel Pahud Froydis Ree Wekre, Leo Nucci, Kristyan Johannsson, Alberto Gazale, Raffaella Angeletti, Norma Fantini, Gail Gilmore, oltre ad aver collaborato con l’Opera di Monte-Carlo e con in “Festival Alfredo Kraus” all’Opera di Las Palmas di Gran Canaria. Ha al suo attivo numerose registrazioni discografiche tra cui l’integrale delle sonate di Brahms per violino e pianoforte, una selezione di preludi di Rachmaninov, sonate romantiche per flauto e pianoforte.

Questo di Catanzaro sarà un concerto dedicato ad alcune tra le più intense Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, che iniziò a comporre per questa combinazione di strumenti all’età di tredici anni. Fu allora che scrisse una Sonata in la maggiore che non completò. Solo successivamente, e dopo aver composto opere di altro tipo come il “Rondò in sol maggiore” e le “Variazioni sul tema di “Se vuol ballare” dalle “Nozze di Figaro” di Wolfgang Amedeus Mozart, e, comunque, dopo aver scritto molte altre combinazioni cameristiche per due strumenti, Beethoven tornò a comporre musiche per violino e pianoforte.

Sarà possibile assistere al concerto con l’abbonamento per l’anno 2021 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto presso la Sala di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro. L’ingresso sarà consentito se muniti di Green Pass.