Catanzaro: le Frecce tricolori attraversano i cieli del capoluogo

Catanzaro. Le Frecce tricolori volano sulla città capoluogo di regione. La Pattuglia nazionale acrobatica colora di rosso, bianco e verde il cielo terso della città dei tre colli.

Numerose sono state le segnalazioni dei cittadini che col naso all’insù questa mattina hanno scattato fotografie e girato video alle mirabolanti acrobazie delle Frecce tricolori per il Giro d’Italia nei cieli della penisola, organizzato per i festeggiamenti per il 2 Giugno, Festa della Repubblica. Come è ben noto a causa dell’emergenza pandemica sono vietate tutte le manifestazioni pubbliche, di conseguenza per il prossimo 2 giugno non si potrà tenere neanche la consueta parata delle Forze Armate a Roma.

Tuttavia, nonostante le restrizioni imposte dalla Fase 2, l’Italia resta unita nel rispetto delle misure di sicurezza anti- Covid; in particolare il tour acrobatico delle Frecce tricolori rende ancora più spettacolare il senso di appartenenza ad una nazione che, cerca in ogni modo, di uscire a testa alta dalla drammatica crisi generata dalla pandemia.

Sono bastati tre semplici colori come il verde, il bianco e il rosso, adagiati su un limpido cielo azzurro ad emozionare gli osservatori e a ricordarci che insieme possiamo farcela. Tutto lo Stivale prenderà parte a questa iniziativa, che culminerà il 2 giugno con l’esibizione nei cieli di Roma durante la consueta deposizione all’Altare della Patria di una corona di fiori da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Felicia Villella

(Photo credit Francesca Chiarella)