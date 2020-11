Catanzaro. Muore per Covid paziente oncologica di Lamezia

Emergenza pandemia. Il Covid fa un’altra vittima a Lamezia, si tratta di una donna di 54 anni deceduta al Policlinico di Catanzaro che purtroppo non ce l’ha fatta a fronteggiare l’attacco del virus.

La paziente risultata positiva al Coronavirus, qualche anno fa, era stata colpita da una patologia tumorale: una criticità che certo ha reso più difficile e complesso l’approccio con le cure contro il Covid. Terapie che, purtroppo per la paziente lametina, non hanno avuto buon esito. A tal proposito i sanitari esortano la popolazione , specialmente quella già affetta da patologie pregresse ( ipertensione, diabete, cancro etc) ad usare tutte le accortezze possibili e ad osservare rigorosamente le disposizioni anti-contagio ormai in vigore da mesi. Nei casi in cui si soffre di problematiche di salute, è veramente indispensabile rifuggire ogni occasione di contagio per salvaguardare la propria salute già a rischio.