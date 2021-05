Catanzaro. Nuovo Centro Sinistra presenta Carta dei principi e dei valori

Il percorso del Nuovo Centro Sinistra di Catanzaro continua nel solco della trasparenza e della chiarezza delle idee

PD, PSI, ART. 1, IV, Europa Verde, Volt, M5S e i movimenti civici hanno redatto la Carta dei Principi e dei Valori nella quale sono esplicitate tutta una serie di regole alle quale tutti i soggetti politici della coalizione dovranno attenersi per continuare nell’attività politica comune.

L’intero documento è composto di due parti.

Nella prima sono riportati, in nove punti, i principi generali che regolamentano la coalizione. Si va dal concetto della prevalenza del progetto sui personalismi ad un chiaro “no” a qualunque forma di trasversalismo e trasformismo politico (con particolare riferimento agli ultimi 10 anni di decadimento etico, prima che politico).

Da questo punto di vista si chiarisce che il consenso è conseguente ai valori e per questo motivo non è ammesso chi mette l’interesse personale davanti quello generale della città.

Obiettivo del Nuovo Centro Sinistra è la creazione di una classe dirigente moderna e presentabile in grado, non solo di sapere amministrare con una proposta politica moderna, ma anche in di dare un nuovo volto alla rappresentanza politica della città.

Per fare ciò la coalizione si impegna ad una leale collaborazione condividendo progettualità comuni e incentrando l’azione politica sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la difesa del lavoro, la sicurezza e la lotta a disuguaglianze e discriminazioni.

Condivisione di principi anche per la formazione di liste “pulite” valutando caso per caso tutte quelle candidature considerate “sensibili” dalla coalizione stessa e ritenendo, in ogni caso, incandidabili coloro ai quali viene contestato il reato di associazione di stampo mafioso e scambio politico elettorale.

Stesso discorso per il percorso che porterà alla scelta del candidato a Sindaco (che attualmente non è oggetto di discussione), che verrà individuato nei modi e nei termini stabiliti dalla coalizione stessa, ma solo a conclusione del progetto politico, riconoscendo come strumento di ultima istanza anche le primarie.

Infine la coalizione si impegna a interloquire con tutte quelle forze politiche che dimostrano palesi affinità proprio con il contenuto della Carta dei Valori.

Su quest’ultima a breve verrà organizzata un iniziriva pubblica, mentre nella seconda parte, che verrà resa pubblica a breve, saranno declinati alcuni aspetti prettamente tecnici sul funzionamento della coalizione.

