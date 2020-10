Catanzaro. Vietato stazionare in alcune aree, Abramo firma l’ordinanza

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha appena disposto il divieto, valido da domani sabato 24 ottobre fino all’8 novembre, dalle ore 18 fino alle ore 24, di stazionare nelle aree dei Giardini di San Leonardo (Piazza Montegrappa), Via Del Mare, Via Nicea, Via Amalfi, Piazza Pola e Piazza Dogana

Ecco le sue parole:

Un provvedimento necessario alla luce della crescita dei contagi registrata negli ultimi giorni e delle numerose segnalazioni sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l’emergenza sanitaria.

Le aree indicate sono, infatti, luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dal pomeriggio inoltrato e fino all’alba del giorno successivo, stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria e causando assembramenti.

La violazione delle disposizioni comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro.

L’ordinanza è consultabile qui