CatanzaroGeneROSA, appoggio incondizionato a Nicola Fiorita

Nel luglio del 2020 abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri saperi e i vari profili professionali per sostenere un processo che contribuisse a promuovere nuove forme di rappresentanza e una partecipazione attiva della società civile, oltre che a rimuovere barriere all’entrata alla rappresentanza amministrativa, contribuendo a costruire una nuova classe dirigente competente, attenta ai luoghi e alle persone, costituendo il tavolo del nuovo Centro Sinistra Catanzarese

Comunicato Stampa

E questo ha dato vita alla nascita di “CatanzaroGeneROSA”, un gruppo di donne con forti motivazioni e capacità impegnate per la giustizia sociale, ambientale e mondo della scuola, gruppo che ha messo costantemente al centro del proprio impegno la lotta alle disuguaglianze e la valorizzazione delle diversità, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la prospettiva di genere e la tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

Donne che spesso sono rimaste escluse o non considerate solo perché fuori dai percorsi tradizionali dei partiti e quindi per diseguali condizioni di partenza.

Tutto ciò non si è verificato all’interno del gruppo di cui militiamo ormai da più di due anni. Queste sono state le motivazioni che ci hanno indotto a scendere attivamente in campo e a coordinarci.

I risultati sono tangibili, in quanto il percorso finora condotto ha fortificato – nonostante le “ricostruzioni fantasiose” che si leggono su alcune testate – sempre di più l’unione del tavolo, rafforzando il connubio – a nostro avviso fondamentale – tra partiti e mondo civico.

Abbiamo messo a disposizione le nostre capacità programmatiche e le nostre energie, per far sì che con l’ottimo “timoniere” Nicola Fiorita, votato all’unisono, insieme al resto del gruppo “Nuovo Centro Sinistra Catanzaro”, si possa segnare la svolta Catanzarese.

Svolta che gioverà non solo alla città e ai suoi cittadini ma da intendersi ed estendersi a tutta la provincia e non di poco conto a tutta la regione.

La scelta di Nicola Fiorita non rappresenta una rivisitazione del passato bensì una scelta “fiorente”; professionalità e presenza sul territorio costante hanno fatto sì che accrescesse la fiducia in lui. Per noi, la sua candidatura rappresenta il tratto di congiunzione tra la politica e il mondo civico.

Una candidatura che pone fine al vetusto ed inadeguato “modus operandi” della vecchia politica, che nessun giovamento ha portato al nostro territorio.

Una città capoluogo di regione, come Catanzaro, deve fungere da motrice portante su tutto il territorio circostante, dove i servizi da espletare non siano più sinonimo di inefficienza, ma siano servizi organizzati ed efficienti, frutto della passione e delle competenze di chi ha voglia di impegnarsi seriamente in tale direzione e mandando a casa l’ormai attuale, inoperosa, classe dirigente amministrativa Catanzarese.

Crediamo che Catanzaro meriti di più.

CatanzaroGeneROSA