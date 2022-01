“Cattolici e Sinistra: storia di una contaminazione politico-culturale”

Se ne parla all’Uniter oggi venerdì 28 gennaio

“Storia di una contaminazione politico-culturale tra credenti e non credenti per la crescita della società” è alla base dell’incontro di domani, venerdì 28 gennaio alle ore 17.00 nella sede dell’Uniter di via A. Misiani 4bis di Lamezia Terme.

A coordinare la conversazione tra il professor Severino Saccardi, direttore della rivista “Testimonianze”, e l’avvocato Mario De Grazia sarà il professor Francesco Scoppetta.

Testimonianze è una rivista bimestrale fondata nel lontano 1958 da padre Ernesto Balducci che, pur rimanendo di stampo cristiano, nel tempo ha evidenziato un’impostazione laica. Alla sua redazione collaborano credenti e non credenti.

I temi trattati sono dedicati interamente a riflessioni di carattere pluralista in linea con la vocazione originaria di strumento della cultura del dialogo. Severino Saccardi è giornalista dalla lunga esperienza.

In “Testimonianze” ha qualificato la sua collaborazione con interventi riguardanti le tematiche del rapporto tra neomarxismo e questione religiosa e, soprattutto, il complesso travaglio dell’Est Europeo.