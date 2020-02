Centrale idroelettrica sul torrente Frido: no di Italia Nostra

“Forti perplessità” espresse dall’organizzazione ambientalista

POTENZA. La prospettiva di realizzare una centrale idroelettrica sul torrente Frido, nell’area del Parco nazionale del Pollino, fra Basilicata e Calabria, suscita “forti perplessità”.

Le ha espresse Italia Nostra, manifestando “solidarietà e sostegno al consigliere del direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, Ferdinando Laghi, per la sua meritoria battaglia contro la realizzazione della Centrale idroelettrica sul torrente Frido, all’interno dell’area del Parco.

La vicepresidente e il consigliere nazionale di Italia Nostra, Teresa Liguori e Vitantonio Iacoviello, hanno sottolineato “la necessità di mobilitare l’opinione pubblica a sostegno della tutela del prezioso habitat del Parco Nazionale del Pollino, una risorsa da proteggere per le generazioni future contro coloro che beneficiano degli incentivi per le energie rinnovabile devastando beni comuni non rinnovabili”.