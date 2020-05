Centro epidemiologico Covid 19 per marittimi: i ringraziamenti di FIT CISL CALABRIA

I ringraziamenti della FIT CISL CALABRIA alla Prefettura, al SASN e all’ASP di Vibo Valentia per l’attivazione di un centro epidemiologico dedicato ai marittimi



Comunicato Stampa

La FIT CISL CALABRIA desidera esprimere un sentito ringraziamento per la collaborazione, il sostegno e la professionalità dimostrata nel contesto emergenziale al Dott. Familiari del SASN di Vibo Valentia (Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti) per l’ottima iniziativa messa in campo che ha portato all’attivazione presso gli uffici SASN di Vibo Valentia, di un centro epidemiologico specifico al fine della prevenzione, contrasto e trattamento del COVID-19 dedicato ai marittimi.

Gli stessi, grazie all’ attivazione del centro, all’atto del rientro dopo lo sbarco, vengono presi in carico, censiti su apposito specifico registro e assistiti per tutto il periodo di quarantena.

Una importantissima realta’, che si coniuga e si rafforza quotidianamente attraverso una grande azione sinergica tra il SASN e la ASP di Vibo Valentia, nella figura del responsabile COVID 19 Dott.Restuccia, al quale va il nostro ringraziamento.

Un sentito plauso e ringraziamento, alla Prefettura di Vibo Valentia che, dall’ inizio dell’emergenza ha dato supporto alle nostre richieste sulle procedure di rientro dei lavoratori marittimi e che continua a seguire con grande attenzione il rientro degli stessi nella propria residenza.

Lo spirito di gruppo e l’affiatamento sinergico tra i piu’ soggetti coinvolti ,con i quali abbiamo un confronto continuo e che dimostrano quotidianamente nello specifico, una grande attenzione anche verso i lavoratori del mare, hanno determinato l’ottima riuscita del progetto messo in campo.

Alla luce di tutto ciò, confidiamo che il rapporto gia’ istaurato da tempo e rafforzatosi in questo difficile momento, possa portare nel futuro, alla messa in campo di iniziative specifiche a tutela della salute dei lavoratori del mare.

Fit CISL Calabria

Il Segretario Regionale V.Pagnotta

Fit CISL Presidio VV

Il Segretario A.Nerelli