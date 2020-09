Il centro estivo Joy Volley si sposta a Lamezia Terme

Dopo quattro settimane di attività in località Marinella di Lamezia Terme, il centro estivo gestito dalla Joy Volley si sposta come sede operativa presso il parco giochi Lilliput in via Foderaro a Lamezia Terme dove saranno organizzati giochi sportivi, laboratori, ripasso lettura e scrittura, recupero compiti estivi per la fascia d’età 3-17 anni

Le attività si terranno da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 , dal 7 al 18 settembre.

Il Centro estivo sarà attivato secondo le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” definite dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 15 maggio 2020.

Le attività si svolgeranno negli spazi esterni del parco e sono stati installati dei dispenser con prodotti igienizzanti. Il personale, opportunamente formato in merito anche alle novità in materia di sicurezza sanitaria, avrà a disposizione tutti i DPI necessari. Ai bambini verrà misurata la temperatura all’ingresso della struttura.

Per l’iscrizione al Centro Estivo, le famiglie interessate dovranno compilare la relativa modulistica al seguente link https://forms.gle/AucXKKtmBxRKSX258 oppure contattando il 348.6260734.

Promozione speciale una settimana la paghi e una la offriamo noi.